Cristiano Ronaldo dévoile les secrets de son énorme physique

A l’image du Real Madrid, seulement quatrième de Liga avec un match en retard, Cristiano Ronaldo ne réalise pas sa meilleure saison.

L’attaquant portugais est lui aussi méconnaissable par rapport aux deux derniers exercices, lorsqu’il a notamment remporté deux Ligues des Champions et l’Euro 2016. Résultat, certains n’hésitent pas à l’annoncer sur le déclin. Il faut dire que CR7 vient de fêter ses 33 ans, ce qui a forcément une influence sur sa condition physique. D’ailleurs, Cristiano Ronaldo a reconnu qu’il devait adapter sa préparation et son travail aux nouvelles limites de son corps.

« J'ai vécu deux très bonnes années durant lesquels j'ai gagné des titres en club et avec la sélection. Je sens que je peux rester au haut niveau pendant quelques années, a confié le Merengue à GQ. La vie est un défi à plusieurs points de vue, j'essaye de rester au plus haut niveau physiquement, c'est très important dans mon métier. Je dois être à 100%, c'est sérieux pour moi. Pour maintenir ce niveau, je dois faire des sacrifices. Il y a des choses que je faisais à 20 ans et que je ne peux plus faire. Il faut trouver un équilibre, ce sont les petits détails qui font la différence. »

La motivation est toujours là

Grâce à ce niveau d’exigence, l’ancien joueur de Manchester United espère ajouter d’autres lignes à son palmarès. « J'ai de l'ambition, beaucoup d'ambition. Il faut poursuivre ses rêves. J'ai poursuivi le mien et je veux continuer à le faire pour progresser et connaître encore plus de succès, a-t-il annoncé. Je pense que j'ai réalisé des choses mémorables pendant ma carrière mais je ne me souviens pas d'une en particulier. J'essaye de me concentrer davantage sur le présent que sur le passé. » Pour répondre à ses détracteurs, le quintuple Ballon d’Or aura à coeur de réagir d’ici la fin de la saison.