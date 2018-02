CR7 : Cristiano Ronaldo commence à mettre en furie le Real Madrid !

Dans : Liga, Foot Europeen, PSG.

Cristiano Ronaldo a beau être une star mondiale du football, son attitude commence à sérieusement agacer au sein du vestiaire madrilène. Et cette attaque ne vient d'un quotidien français proche du PSG, mais bien de la presse espagnole. Sport affirme en effet ce lundi que le comportement de CR7 a mis les nerfs à vif chez ses coéquipiers, lesquels sont désormais mécontents et ne le cachent plus, de la manière dont l'international portugais se comporte sur et en dehors du terrain.

Et le nul concédé par le Real Madrid samedi à Levante aurait notamment provoqué des vagues dans le collectif de Zinedine Zidane, certains joueurs étant révoltés de la façon dont Cristiano Ronaldo a réagi à son remplacement par Marco Asensio, et ses nombreux gestes parfois agacés, considérés comme une attitude de diva. A une semaine de la réception du Paris Saint-Germain, le Real Madrid doit vite régler ce souci, l'annonce durant le week-end d'une énorme augmentation de salaire ayant exacerbé toutes les rumeurs sur la relation entre les joueurs des Merengue et Cristiano Ronaldo. Le média espagnol affirme même que les dirigeants du Real Madrid sont eux aussi lassés de l'attitude de CR7 surtout en cette période de disette offensive de sa part.