Cpe Roi : Le Barça et Séville s'amusent bien avec le choix du stade pour la finale

Dans : Liga, Foot Europeen.

Comme chaque année en Espagne, un débat a lieu sur le stade choisi pour abriter la finale de la Coupe du Roi.

Pour une fois, les finalistes ne se nomment pas le FC Barcelone et le Real Madrid, ce qui permet des discussions un peu moins tendues, mais assez originales. Cette fois-ci, le club catalan sera opposé au FC Séville, et les négociations ont pris une tournure inattendue selon la presse espagnole. Avant la réunion qui se tiendra lundi prochain à Madrid avec les dirigeants des deux clubs, la formation andalouse a proposé tout simplement de jouer la finale… à domicile dans son Stade Ramon Sanchez Pizjuan, ou au stade olympique de Séville, plus connu sous le nom de La Cartuja.

Forcément, le Barça n’a que modérément apprécié ces propositions, et a de son côté poussé pour la candidature de deux stades… de Madrid. En premier lieu le tout nouveau Wanda Metropolitano, puis le stade Santiago Bernabeu cher à l’ennemi du Real Madrid. De quoi animer les débats pour la réunion de lundi, même si c’est le nouveau stade de l’Atlético Madrid, qui semble tenir la corde et faire l’unanimité. Ce qui, vu les choix proposés par les deux clubse, semble tomber sous le sens.