Ce joueur du Real Madrid annonce sa retraite immédiate

Par Guillaume Conte

Les socios du Real Madrid ont le coeur brisé ce mardi soir. L’un des grands espoirs de la Castilla, Marc Cucalon, a annoncé la fin de sa carrière professionnel à seulement 19 ans. Arrivé en 2016, il faisait partie des grands espoirs du club et disputait même la Youth League en 2022 lorsqu’il s’est fait une rupture des ligaments croisés. L’opération qui en a découlé s’est mal passée, et les complications ne lui ont jamais permis d’envisager la reprise du football. Deux ans de soin plus tard, celui qui était capitaine dans les équipes de jeunes du Real Madrid, a décidé de tout plaquer devant l’impossibilité de revenir à son meilleur niveau.

Un sac à dos plein de rêves

« Je suis arrivé au Real Madrid avec un sac à dos plein de rêves. Ma vie a changé ce 6 septembre 2022 quand je me suis gravement blessé. Après plusieurs complications, cette blessure me force finalement à prendre la décision de dire au revoir au football, du moins dans la façon dont je rêvais d’en faire. Je pense quand même avoir été privilégié d’avoir pu faire partie du meilleur club au monde et d’avoir vécu ce rêve. Je pense avoir beaucoup appris et avoir grandi comme joueur et comme homme », a livré celui qui évoluait au poste de milieu de terrain.