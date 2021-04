Esp : Le Barça en crise, Laporta annonce la couleur à Messi

Dans : Liga.

Élu président du FC Barcelone le mois dernier, Joan Laporta espère convaincre Lionel Messi de prolonger son contrat qui expire en juin prochain. Mais l’Argentin est déjà prévenu, s’il souhaite rester en Catalogne, un effort financier sera nécessaire.

Jusqu’à son annonce prévue en fin de saison, il faut s’attendre à toutes les rumeurs imaginables sur l’avenir de Lionel Messi. L’attaquant du FC Barcelone arrive bientôt au terme de son contrat et son départ libre serait vécu comme une catastrophe. C’est pourquoi les médias locaux tentent d’informer les supporters au quotidien avec des informations parfois contradictoires. Nouvel exemple ce vendredi lorsque la RAC1 a annoncé que Joan Laporta avait enfin transmis une offre de prolongation à son capitaine.

Il s’agirait d’un contrat assorti d’un salaire croissant en fonction du redressement économique du Barça. Mais sans surprise, compte tenu de la crise qui touche le FC Barcelone, les revenus de base seraient inférieurs à ceux que Lionel Messi touche actuellement. Enfin, le sextuple Ballon d’Or aurait la possibilité de devenir ambassadeur du club après la fin de sa carrière. Seulement voilà, rien de tout ça n’est vrai si l’on en croit Sport, qui affirme que le président n’a pas encore envoyé sa proposition à Lionel Messi. Le patron récemment élu attendrait le résultat d’un audit sur les finances du club avant de revenir vers sa star.

« Messi a envie de continuer »

Les deux versions se contredisent. Du coup, la Cuatro et La Sexta ont directement interrogé Joan Laporta. « La prolongation de Lionel Messi ? C'est à lui que vous devriez poser la question, a répondu le dirigeant. Moi, tout ce que je ferai, ce sera en fonction des possibilités du club pour qu'il continue. Leo me semble très motivé, c'est une personne extraordinaire qui a envie de continuer au Barça, j'en suis persuadé. » On comprend que l’Argentin devra accepter un effort salarial s’il souhaite vraiment rester.