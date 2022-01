Barcelone : Dembélé, l'incroyable décision

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

L'ultimatum posé par le FC Barcelone à Ousmane Dembélé semble avoir porté ses fruits. Le joueur français a fait le premier pas dans les négociations avec son club et veut maintenant mettre fin à cette situation conflictuelle.

Le FC Barcelone ne pouvait plus attendre éternellement la décision d'Ousmane Dembélé. Le club blaugrana a mis un sérieux coup de pression au joueur français en le menaçant de devoir faire ses valises s'il ne prenait pas de décision rapide sur son avenir, et cela a bien marché. Si les observateurs se posaient la question de l'intérêt que portait Dembélé au Barça, ils ont eu leur réponse. L'ancien rennais aime jouer à Barcelone et il ne compte pas quitter la Catalogne si vite. Pris au piège d'une situation complexe, il a ramené ses agents à Barcelone pour une entrevue avec la direction mardi après-midi.

Dembélé, un apaisement avant de parler argent ?

Le quotidien catalan Sport a dévoilé les coulisses et les indiscrétions de cette réunion entre Xavi et les deux représentants de Dembélé, Moussa Sissoko et Marco Lichsteiner. Très clairement, l'objectif était de calmer les tensions, notamment dans le camp du Français.

#FCB 🔵🔴



🚨 EXCLUSIVA



💥 Los agentes de Dembélé se reúnen con Xavi para recalcarle su voluntad de renovar



✍️ Albert Masnou https://t.co/Rjo3Kf56nV — Diario SPORT (@sport) January 26, 2022

« Dembélé est totalement engagé dans le projet du Barça et est fier d'être un joueur de Barcelone, il veut donc continuer à aider l'équipe à atteindre ses objectifs fixés (selon ses agents). Ils ont souligné que son engagement n'est pas contesté, qu'il est engagé à 100% au Barça. [...] La volonté de Dembélé est de continuer et qu'il travaillait juste pour réaliser cette idée », relate Sport. En réponse, Xavi aurait lui aussi clamé son amour du joueur et son plaisir à l'entraîner avec le club. Mais, la question essentielle du dossier, celle du salaire, a été finalement effleuré. Les deux agents ont été sommé par le club de trouver une solution et de renoncer aux intentions salariales démentielles de Dembélé. Le club ne doit pas avoir une masse salariale trop élevée pour faire venir Alvaro Morata et un départ de Dembélé ne dérangerait donc pas le Barça dans cette optique. C'est donc bien le Français qui a tout à gagner en sortant de cette crise.