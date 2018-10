Barcelone : Critiqué, l'irrégulier Dembélé veut faire taire ses détracteurs

Dans : Liga, Equipe de France, Foot Europeen.

Alors que le choc face au Real Madrid approche, Ousmane Dembélé n’est plus un titulaire au FC Barcelone.

Et malgré l’absence de Lionel Messi, il peine à se faire une place dans le onze de départ d’Ernesto Valverde. Il faut dire que ce dernier, comme Didier Deschamps, lui reproche une forme de nonchalance, qui fait de lui un joueur irrégulier. Déterminé à faire taire ses détracteurs, le champion du monde a répondu aux critiques dans Téléfoot.

« En dehors du terrain, je suis bien, je suis satisfait de ma vie privée, de ma vie. J'ai toujours eu l'habitude que les entraîneurs me piquent un peu. Je ne suis pas nonchalant. Il veut me piquer pour que je donne le meilleur de moi-même. Lors des derniers matches, j'étais sur le banc. Je veux repartir pour être titulaire. Ce que je dois améliorer ? La finition et éviter les pertes de balle bêtes. Je suis déterminé. L'année dernière j'ai eu une grosse blessure. Il faut que je prouve et que je me montre à chaque match » a confié Ousmane Dembélé, qui peine à faire l’unanimité. A lui de faire en sorte que cela change pour enfin s’imposer au Barça, et pourquoi pas chez les Bleus.