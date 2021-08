Barça : Qui aura les cojones pour faire ça après Messi ?

Dans : Liga.

Par Alexis Rose

Pendant de très nombreuses années, le maillot du Barça floqué du numéro 10 de Lionel Messi a été vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde. Mais désormais, cette tunique n’est même plus portée...

Le départ de Leo Messi a été vécu comme un tremblement de terre à Barcelone. Il faut dire que personne ne s’attendait à ce dénouement-là. Vu que la Pulga avait décidé de rester au Camp Nou en prolongeant son contrat, après avoir eu des envies d’ailleurs plusieurs mois auparavant. Mais maintenant, tout est définitif : Messi est un joueur du PSG, et Barcelone doit tourner la plus belle page de son histoire. Loin d’être évident, tant Messi va laisser un vide en Catalogne… Car même si le FCB de Ronald Koeman a parfaitement débuté sa nouvelle saison contre la Real Sociedad en Liga le week-end dernier (4-2), l’absence de Messi va se faire ressentir. Et pas que sur le terrain. Dans les boutiques du Barça, c’est aussi la grise mine. Sachant que le principal produit vendu, à savoir le maillot de Messi, n’est plus en stock. Tout simplement parce que les tuniques floquées au nom de l'international argentin ont toutes été rendues à Nike, l'équipementier du club blaugrana.

Personne ne veut du numéro 10 de Messi

Ce qui signifie donc que le numéro 10 du Barça n'existe plus dans les faits. Et ce n’est pas près de changer. Car selon Marca, aucun joueur de Barcelone ne veut endosser la responsabilité de récupérer le numéro de Messi. Lors d’une session sur Twitch, le streameur espagnol Ibai Llanos a en tout cas posé la question à Gérard Piqué : « Personne ne porte le 10, n'est-ce pas ? Il n'y a personne avec des couilles ». Une plaisanterie à laquelle le défenseur a répondu : « Eh bien, je pense que quelqu'un le prendra. J'ai dit à Sergio Aguero de le prendre, mais il n'aime pas l'idée ». Logique, quand on sait que ce maillot « pèse 30 kilos » après le départ de Messi. Sachant que le Kun a choisi le 19, soit le premier numéro de son ami argentin à Barcelone, personne ne portera donc l’ancien chiffre de Messi au Barça cette saison. Est-ce que le 10 restera alors un numéro classé, comme cela peut être le cas en NBA avec certaines tuniques de légendes du basket ? Peut-être…