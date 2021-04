Barça : Messi va faire galérer Laporta jusqu’au bout

Dans : Liga.

Alors que son contrat expire dans près de deux mois, Lionel Messi ne se presse pas pour prendre une décision. L’attaquant du FC Barcelone attend de voir si la nouvelle direction tient ses promesses sur les garanties sportives. Lui qui a parfois été trompé par le passé.

Le FC Barcelone et ses supporters sont prévenus, le feuilleton Lionel Messi pourrait encore durer quelques semaines supplémentaires. Un accord est loin d’être imminent entre l’Argentin et la nouvelle direction. Et ce malgré la visite du père et agent du joueur la semaine dernière. En réalité, aucune offre n’a été transmise pour le moment, assure le quotidien Marca, qui détaille deux raisons pour expliquer cette absence d’évolution.

Pour commencer, Joan Laporta attend toujours les résultat d’un audit sur les comptes du club catalan. Ainsi, le président récemment élu saura quels sont les moyens à sa disposition pour le prochain contrat de Lionel Messi, et pour lui apporter les garanties sportives qu’il réclame. Pendant ce temps-là, le sextuple Ballon d’Or n’est pas pressé de prolonger et préfère se concentrer sur le terrain, avec un possible doublé à la clé. A noter que Lionel Messi s’est déjà entretenu avec Joan Laporta, qui lui a répété qu’il ferait le maximum pour tenter de le convaincre de rester. Alors que le capitaine du Barça, lui, aurait simplement répondu qu’il n’avait pas encore pris sa décision.

Messi a retenu la leçon

Peut-être une manière d’obliger son président à tenir ses promesses. Lui qui a parfois été trompé la précédente direction. Pour ne plus revivre la même situation, Lionel Messi attendrait de savoir si le FC Barcelone a vraiment les moyens de récupérer son ami Neymar. Et si le club peut réellement attirer son compatriote argentin Sergio Agüero, en fin de contrat à Manchester City. Autant dire que ça pourrait être long. Pas de quoi perturber le Blaugrana, double buteur et passeur décisif contre Getafe (5-2) jeudi.