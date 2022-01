Défaite du Real, Karim Benzema prend cher

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Critiquer Karim Benzema quand on est entraîneur du Real Madrid, cela reste extrêmement rare.

A ses débuts, l’attaquant français s’était fait cartonner à plusieurs reprises par José Mourinho, mais ce temps semblait révolu. Pourtant, après la défaite dans le derby face à Getafe (1-0) ce dimanche soir, Carlo Ancelotti a tiré dans le tas. Il faut dire que ses joueurs ont très mal joué, tout simplement. Une énorme erreur défensive sur le but, des passes en touche et même les meilleurs se sont mis au diapason. Toni Kroos a manqué plusieurs coups de pied arrêtés, et Karim Benzema s’est retrouvé à contre-temps, râlant même contre ses coéquipiers. Une attitude et un niveau de performance qui n’ont pas plu à l’entraineur italien, pas habitué à allumer ses joueurs, mais qui ne s’est pas gêné après cette défaite dans le derby.

Tout le monde a été mauvais, même Benzema

« Nous avons donné le premier but avec un joueur qui se met généralement beaucoup en valeur en défense. Nous sommes restés en vacances un jour de plus. Ça ne ressemblait pas à l'équipe d'avant Noël. Cela peut être un manque d'attention. Aujourd'hui l'équipe était en vacances. Je ne veux pas d'excuses. Nous n'avons pas bien joué et nous avons perdu un point. Il n'y a pas de joueurs ciblés. Il y a des joueurs qui n'ont pas joué à un bon niveau, comme Benzema », a lancé Carlo Ancelotti, histoire de dire que même les tauliers du vestiaire sont passés au travers. Et au Real Madrid, la moindre défaite ne passe pas, y compris quand la première place de Liga est confortablement assurée pour le moment.