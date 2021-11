Barça : Messi de retour, Laporta se sauve comme il peut

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Pendant la présentation de Daniel Alves à la presse espagnole, le président du FC Barcelone Joan Laporta a clairement envisagé les retours de Lionel Messi et d’Andrés Iniesta en tant que joueurs. Mais quelques jours plus tard, le dirigeant est revenu sur sa déclaration en prétextant une mauvaise interprétation.

A force de s’exprimer devant les médias, Joan Laporta commet presque inévitablement des erreurs de communication. Le président du FC Barcelone, déjà critiqué pour son incapacité à conserver Lionel Messi, alors qu’il s’agissait de la principale promesse dans sa campagne avant l’élection, s’est laissé aller pendant la présentation de Daniel Alves. Le dirigeant a en effet envisagé les retours de l’Argentin en provenance du Paris Saint-Germain et du milieu du Vissel Kobe Andrés Iniesta.

« Je ne l'exclus pas, confiait Joan Laporta cette semaine. C'est quelque chose qui s'est passé avec Dani Alves. L'âge est un nombre, comme il l'a dit. Leo et Andrés sont deux joueurs spectaculaires. Nous les garderons toujours à l'esprit, mais pour l'instant ils ont des contrats avec d'autres clubs. Je ne peux pas prédire l'avenir, ils jouent encore, mais dans la vie on ne sait jamais. » Bien sûr, ces retours semblent assez improbables, et le président a fini par s’en rendre compte. D’où son rétropédalage sur la Cadena SER.

Laporta plaide l’incompréhension

« Ils ont eux-mêmes dit qu'ils voudraient revenir au Barça. Je ne parle pas en tant que joueurs, je parle en tant que techniciens, a corrigé le dirigeant. Chacun d'entre eux s'est exprimé publiquement dans ce sens. Ils ne peuvent pas écarter un retour au Barça. S'ils peuvent revenir comme joueurs ? Cela ne me parait pas possible parce que chacun d'entre eux a un contrat en vigueur. Ma réponse était plus dans le sens d'un retour au Barça probablement dans une autre fonction. » Sans l’assumer, Joan Laporta s’est au moins rendu compte de son erreur.