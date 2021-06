Barça : Le coup de folie Riyad Mahrez

Dans : Liga.

Le FC Barcelone rêve de frapper très fort cet été, et pense à puiser à Manchester City, où Gundogan et Mahrez font saliver.

Dépassé dans le dossier Wijnaldum, le FC Barcelone a perdu cette bataille face au PSG, qui a accéléré au bon moment pour se renforcer, et plaire ainsi à Kylian Mbappé dans le but de faire prolonger l’attaquant français. Mais le Barça aussi a besoin d’avoir de solides arguments afin de donner envie à Lionel Messi de rester en Catalogne. Résultat, après l’échec du milieu de terrain néerlandais, la formation de Ronald Koeman a jeté son dévolu sur deux joueurs de Manchester City. Au départ, il s’agissait surtout du polyvalent et efficace Ilkay Gundogan, qui sort d’une saison assez épatante dans un rôle offensif hybride avec Manchester City. Mais au cours de la réunion avec les agents de l’international allemand, les dirigeants barcelonais ont également évoqué une autre piste, signe de leur grande ambition. Il s’agit de Riyad Mahrez, qui a été prépondérant dans le très bon parcours des Citizens en Ligue des Champions.

L’international algérien a enfin la pleine confiance de Pep Guardiola, mais il pourrait aussi profiter de son exposition et de sa forme actuelle pour réaliser un énorme transfert. En effet, Manchester City rêve de faire signer Harry Kane pour avoir un « 9 » de niveau international cet été, et a besoin de faire de la place devant pour cela. L’agent de Mahrez a ainsi assuré au FC Barcelone que Manchester City pourrait bien être vendeur cet été, selon José Alvarez, journaliste pour El Chiringuito. L’international algérien souhaite en tout cas changer d’air, surtout si c’est pour atterrir au Barça aux côtés de Lionel Messi. Pour l’instant, le montant de l’opération financière fait peur à Joan Laporta, mais le dirigeant catalan sait aussi qu’il faudra forcément y mettre les moyens cet été s’il veut recruter du lourd. Et à l’heure où Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé peinent à totalement enflammer les socios du Barça, la piste Riyad Mahrez a l’art de mettre l’eau à la bouche.