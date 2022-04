Le Real Madrid c'est le FC Penalty, colère en Espagne

Samedi après-midi, le Real Madrid est sorti du piège tendu par le Celta Vigo en l'emportant 1-2 sur un doublé de Benzema. Deux buts inscrits sur penalty, symboles d'un match où l'arbitrage de M.Gonzalez Fuertes a frustré Vigo et Iago Aspas, son capitaine.

Assommé par le FC Barcelone juste avant la trêve internationale dans un Clasico cauchemardesque perdu 0-4, le Real Madrid a su parfaitement réagir samedi après-midi avec un succès sur la pelouse du Celta Vigo. Les Madrilènes ont profité notamment du retour de Karim Benzema, auteur des deux buts du succès 1-2 dans ce match piège en Galice. Mais, l'opposition était féroce et la frustration était visible dans le camp d'en face où l'on espérait bien faire tomber le leader de la Liga. Le capitaine et buteur Iago Aspas n'a pas digéré les conditions de la victoire madrilène sur la pelouse de Balaidos.

Dans le collimateur du joueur emblématique du Celta, l'arbitre du match Pablo Gonzalez Fuertes. Ce dernier a été essentiel au succès madrilène puisque les deux buts de Benzema ont été des penaltys accordés par l'officiel de la rencontre. Ce dernier avait même sifflé un troisième penalty, raté celui-ci par Karim Benzema. C'était un de trop pour Iago Aspas qui a interpellé directement M.Gonzalez Fuertes après la rencontre concernant ses décisions.

Iago Aspas wasn't a fan of Real Madrid winning three penalties vs. his side 💀 pic.twitter.com/dSvZpIrDMN