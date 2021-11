Barça : L'idée folle de Xavi pour renforcer Barcelone !

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Mercredi, Xavi a dirigé son premier entraînement au FC Barcelone. Et l’ancien capitaine de l’Espagne a bien l’intention de faire bouger les lignes.

Dès son retour à Barcelone, un club qu’il connait sur le bout des doigts, Xavi a rétabli certaines règles d’autorité qu’il a par exemple connu sous les ordres de Pep Guardiola. Les joueurs ont désormais l’obligation de déjeuner ensemble au centre d’entraînement et seront sanctionnés de chaque retard par des amendes. Que ce soit sur le terrain ou en dehors, Xavi souhaite rapidement imposer sa patte. Et cela va également concerner le mercato, en dépit des faibles moyens financiers du FC Barcelone. Le club blaugrana va devoir se montrer malin et c’est ainsi que selon les informations d’UOL Esporte, un joueur libre ne laisse pas Xavi insensible. Il s’agit d’un joueur qu’il connait par cœur en la personne de Dani Alves, libre comme l’air depuis son départ de Sao Paulo.

Dani Alves de retour à Barcelone ?

Ce n’est pas la première fois qu’un retour de Dani Alves à Barcelone est évoqué mais avec Xavi aux commandes, le dossier pourrait cette fois aller au bout. Le média brésilien affirme en tout cas que Dani Alves et ses représentants vont rencontrer la direction du FC Barcelone dans les prochains jours afin d’évoquer une possible signature durant la trêve hivernale du mois de décembre. Les deux parties seraient d’ores et déjà intéressées par un grand retour de Dani Alves mais il reste bien sûr à régler les détails financiers. Et cela sera le plus compliqué au vu de la situation cataclysmique du Barça d’un point de vue économique. Ces dernières semaines, Dani Alves négociait avec Fluminense mais le capitaine du Brésil aux derniers Jeux Olympiques a brutalement stoppé les discussions avec le club brésilien, privilégiant sans surprise un retour au FC Barcelone.