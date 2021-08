Barça : L'après Messi, c'est déjà un fiasco retentissant

Dans : Liga.

Orphelin de Lionel Messi, la plus grande star de son histoire, le FC Barcelone va traverser des moments compliqués dans les semaines et les mois à venir…

Sans Messi, le Barça restera-il le Barça ? La question peut se poser. Car avant la crise du Covid, de nombreux touristes étrangers se rendaient dans la ville de Catalogne pour aller au Camp Nou afin de voir le Barça de Messi. Sauf que maintenant, ce ne sera plus le cas, vu que le sextuple Ballon d’Or a signé au PSG cette semaine, après que sa prolongation de contrat ait été refusée par La Liga. Un dépeuplement qui se confirme déjà dans les statistiques. Puisque le premier match du FCB en Liga, face à la Real Sociedad dimanche, ne va pas faire le plein… Alors que le club catalan est autorisé à faire rentrer 29 803 personnes, seules 15 820 demandes ont été transmises à la direction blaugrana. Un chiffre qui parle, surtout que 83 000 socios étaient éligibles pour assister à cette première rencontre de la saison, selon AS…

Plus personne pour aller au Camp Nou

Si cela peut aussi s’expliquer par le positionnement du match en plein mois d’août, quand certains amoureux de foot sont en vacances, l’engouement aurait été tout autre avec Messi, d’autant plus pour le retour du public après une très longue période de huis clos. Outre le cas Messi, ce désintéressement des supporters barcelonais s’explique aussi par le dégoût que les fans ont pour leurs dirigeants. Choqué par le départ de Messi à Paris et la situation critique du club, qui croule sous les dettes, les suiveurs barcelonais vont donc déserter le Camp Nou. De manière temporaire ou sur le long terme ? Le mois de septembre, avec la reprise de la Ligue des Champions et le début de saison en Liga des hommes de Ronald Koeman, se chargera de donner des réponses.