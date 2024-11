Barça ‍: Koundé est le nouveau Dembélé, Flick le menace

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Barça réalise pour le moment une belle saison. Un joueur représente la réussite des Catalans : Jules Koundé, même si son entraineur attend encore plus du Français.

A Barcelone, tout va plutôt pour le mieux en ce début de saison. Les hommes d'Hansi Flick auront encore du chemin avant de soulever des trophées. Et l'entraineur allemand veut que ses troupes soient des plus rigoureuses. Tous les joueurs sont concernés, même ceux qui évoluent à un très bon niveau. C'est le cas de Jules Koundé. Le défenseur droit du Barça est la bonne surprise de ce nouvel exercice et est devenu au fil du temps l'un des exemples à suivre en Catalogne. Mais il ne gagne pas des points aux yeux d'Hansi Flick au niveau de sa... ponctualité.

Koundé, attention à la catastrophe au Barça

Selon les informations de Mundo Deportivo, l'Allemand est même irrité par les retards de Jules Koundé. Il s'est apparemment déjà fait réprimander à trois reprises ces derniers mois. Raison aussi pour laquelle il est de temps en temps remplaçant. C'était par exemple le cas lors du derby de Barcelone contre l'Espanyol le 3 novembre dernier. Le média rajoute que juste avant la rencontre, Koundé est arrivé en retard à la causerie d'avant-match. Trop pour Flick, qui a décidé de le sanctionner. A noter notamment que lors de la pré-saison, l'ancien de Bordeaux avait déjà reçu une réprimande publique de la part de Hansi Flick parce qu'il était arrivé en retard à une séance d'entraînement. On sait l'Allemand très strict au sujet des horaires et attention à Koundé, qui pourrait finir par perdre sa place ou la voir menacée si son comportement ne s'arrange pas très vite. Il y a encore quelques mois, un autre Français, Ousmane Dembélé, était aussi vivement critiqué pour ses retards à répétition du côté du FC Barcelone.