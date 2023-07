Barça-Juventus annulé, la gastro a frappé Barcelone

Ce samedi soir, le FC Barcelone devait affronter la Juventus aux Etats-Unis dans le cadre du Soccer Champions Tour. Mais, la rencontre a été annulée pour une raison un peu embêtante et qui fait des milliers de malheureux.

Le Levis' Stadium de San Francisco devait accueillir ce samedi un match du Soccer Champions Tour, un tournoi amical qui réunit en Amérique du Nord de grosses équipes européennes. La quasi-totalité des 68.000 places avait été vendue pour l'affiche entre le FC Barcelone et la Juventus, qui ouvrait la compétition. Mais, le Barça vient d'annonce que son équipe avait été victime d'une gastro-entérite, et qu'il était donc impossible de jouer cette rencontre face à la Vieille Dame. Le match de gala a donc été annulé et aucun report ne sera possible. Le FC Barcelone affrontera le 26 juillet prochain Arsenal, d'ici là tout le monde devrait être rétabli.

🚨 FC Barcelona hereby informs that the game against Juventus FC, scheduled for today, July 22 at 7:30 PM at Levi’s Stadium, as part of the Soccer Champions Tour, has been canceled. A significant part of the blaugrana squad has a viral gastroenteritis. pic.twitter.com/vnpmhFFucX