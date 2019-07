Barça : Griezmann surprend tout le monde avec son numéro de maillot

Dans : Liga, Mercato.

Présenté ce dimanche par son nouveau club du FC Barcelone, Antoine Griezmann a posé avec sa nouvelle tenue. Celle-ci portera le numéro 17, un choix qui en a surpris plus d’un. Numéro 7 de l’Atlético Madrid et de l’équipe de France, le champion du monde n’a pas récupéré le numéro de numéro porté par Coutinho, actuellement en vacances et surtout en froid avec la direction du club catalan et les supporters. Ce pourrait n’être que partie remise si jamais le Brésilien venait à changer d’air cet été…