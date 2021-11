Barça : Frenkie De Jong sacrifié, le crève-cœur de Xavi ?

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

En juillet 2019, le FC Barcelone cassait sa tirelire et dépensait près de 90 millions d’euros pour s’attacher les services de Frenkie De Jong.

Deux ans et demi plus tard, le bilan de l’international néerlandais au Barça est contrasté. Il n’est évidemment pas question de remettre en cause le talent hors du commun du milieu de terrain de 24 ans. Mais la pauvreté collective du FC Barcelone ces derniers mois n’aide pas vraiment l’ex-maestro de l’Ajax Amsterdam à se mettre en évidence. Le retour au bercail de Xavi au poste d’entraîneur pourrait remédier à cela… à condition que Frenkie De Jong reste en Catalogne. Et ce n’est pas gagné selon les informations de Sport, qui croit savoir que le club blaugrana pourrait utiliser l’un de ses meilleurs joueurs pour renflouer ses caisses, lesquelles sont terriblement vides.

Des gens pensent que Xavi va laisser le club vendre Frenkie de Jong le milieu TOTAL par excellence.



Ecouter Xavi quand il parle de Frenkie, il est amoureux. pic.twitter.com/6IsAjvBKAn — Anis 🇲🇦 (@Anis_Lkrd) November 16, 2021

Le média affirme que l’entourage de Frenkie De Jong a été informé que plusieurs cadors européens s’intéressaient de près à celui que le Paris Saint-Germain avait bien failli signer en juillet 2019 avant de se faire avoir par le FC Barcelone sur le finish. Ces dernières semaines, l’intérêt de Manchester City a plusieurs fois été évoqué avec un possible échange entre le Néerlandais et Raheem Sterling. Reste maintenant à voir si Xavi acceptera de perdre un joueur d’un talent sans commune mesure dans le vestiaire barcelonais au milieu de terrain, un secteur de jeu qui tient particulièrement à cœur à l’ex-capitaine du Barça ainsi que de la sélection espagnole. De plus, il sera intéressant de connaître le prix fixé par le président Joan Laporta pour vendre Frenkie De Jong. Car à ce jour, on imagine mal le Barça rentrer dans ses frais en récupérant sa mise de 90 millions d’euros pour De Jong. Et brader un tel joueur renverrait forcément une image assez bizarre pour la direction barcelonaise.