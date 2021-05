Barça : Depay interpelle Laporta, Koeman doit rester

Dans : Liga.

Joueur au fort caractère, Memphis Depay aura laissé son empreinte à l’Olympique Lyonnais, où il a été l’arme offensive numéro 1 ces dernières années.

Même si Juninho lui a envoyé un tacle glissé assez déroutant lors de son départ, l’attaquant néerlandais estime avoir grandi à Lyon. Il pense désormais à son avenir, qui se situe toujours du côté de Barcelone. L’ancien de Manchester United a envie de rejoindre les Blaugrana, mais il a aussi posé ses conditions. C’est ce que révèle Marca, qui assure que le Batave ne cache pas qu'il milite pour le maintien de Ronald Koeman. Pour l’instant, c’est l’incertitude en ce qui concerne l’avenir du coach néerlandais, qui n’a pas donné totalement satisfaction cette saison au niveau du résultat. Avec en plus de cela deux énormes trous d’air à la sortie de l’hiver et en fin de saison, où il n’a pas pu remporter la Liga en raison de défaillances contre des équipes de bas du tableau. Joan Laporta hésite donc, et semble chercher un entraineur pour le remplacer, sans toutefois l’avouer. Une situation que Memphis Depay suit avec attention, comme il l'a confié dans des propos récoltés par le quotidien madrilène.

« Je voudrais que Koeman reste au Barça, et cela peu importe où je vais signer. L’intérêt du Barça est là, c’est un club fantastique, mais il y a beaucoup d’excellents clubs. Mais maintenant, je me concentre à 100 % sur les « Oranje », nous sommes déjà allés très loin à l’Euro et nous pouvons le refaire », a promis Memphis Depay, qui va tenter de laisser les négociations de côté pour les prochaines semaines. S’il brille à l’Euro, Memphis Depay sait que les intérêts pourraient se concrétiser. Si ce n’était pas le cas, le Néerlandais a tout de même un statut de joueur libre qui fait saliver beaucoup de clubs. Y compris le FC Barcelone, qui suit son cas, mais ne lui a toujours pas faire d’offre concrète.