Mbappé va martyriser Vinicius et Lewandowski

Kylian Mbappé sera à coup sûr la plus grande attraction du Championnat d’Espagne. Arrivé libre du Paris Saint-Germain cet été, il va également être en concurrence avec des joueurs de son équipe pour un titre individuel important.

Cette fois, ce n’est plus une rumeur. Après plusieurs saisons de dur labeur, le Real Madrid a enfin réussi à convaincre Kylian Mbappé de rejoindre les Merengue. Le joueur a passé sept saisons au PSG et est arrivé libre de tout contrat dans la capitale espagnole. L’occasion pour lui de recevoir un accueil exceptionnel puisque sa présentation au Stade Santiago Bernabéu s’est faite il y a un mois à guichets fermés, signe que le peuple madrilène attend beaucoup de sa nouvelle star. Après avoir découvert les méthodes d’entraînement exigeantes de Carlo Ancelotti, Mbappé va s’acclimater à son nouveau club, et espère rapidement prendre ses repères, car même s’il sera coéquipier avec Vinicius, l’attaquant français sera également en compétition avec le Brésilien.

Mbappé en tête des prédictions du meilleur buteur de Liga

En effet, après avoir réalisé cette performance pendant plusieurs saisons consécutives à Paris, Mbappé espère également être le meilleur buteur de la Liga et il sera en concurrence avec son coéquipier mais également avec Robert Lewandowski, le buteur du rival barcelonais. D’ailleurs, selon des statistiques données par Sport90, Kylian Mbappé est, avant le coup d’envoi de la saison, le joueur ayant le plus de chances de terminer en tête de ce classement avec 53% des suffrages, devançant largement Robert Lewandowski qui pointe loin derrière avec un pourcentage de 15%, et Vinicius (8%). Son nouveau coéquipier Jude Bellingham, auteur d’un début de saison canon l’an dernier pour ses débuts, est également bien placé (5%) tout comme Alexander Sorloth (5%), le nouveau joueur de l’Atlético Madrid. La course au Pichichi est officiellement lancée !