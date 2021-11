Barça : Daniel Alves divise son salaire par 50 pour revenir

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Revenu cette semaine au FC Barcelone, Daniel Alves n’est pas allé chercher un dernier contrat pour courir derrière l’argent.

Après son passage à Sao Paulo, le défenseur a retrouvé son ancien club du Barça pour l’aider à surmonter ce passage très difficile. Sur le plan financier, le club catalan est dans le dur, et même le rachat de la clause libératoire de Xavi à Al-Sadd a été compliqué, et a eu toutes les peines du monde à avoir l’approbation de la Ligue espagnole. Alors, les dirigeants barcelonais n’ont clairement pas pu faire une offre folle à Daniel Alves, qui ne misait visiblement pas là-dessus. Le journal espagnol La Vanguardia révèle ainsi que le Brésilien a tout simplement récupéré le salaire minimum prévu en Liga sur le plan contractuel. Il s’agit d’une fiche de paye à 13.000 euros par mois, et le syndicat des joueurs n’autorise pas les clubs de Liga à aller plus bas pour des contrats professionnels. Un bel effort effectué par Daniel Alves, qui touchait 8 millions d’euros par an l’année où il est parti du FC Barcelone. Le grand ami de Neymar divise donc son salaire plus de 50 fois pour revenir, par rapport à son dernier passage.

Daniel Alves n’a jamais été aussi bien payé qu’au PSG

Daniel Alves avait même vu son salaire augmenter un an plus tard, quand il avait rejoint le PSG, où il avait atteint 8,4 millions d’euros à l’année. S’il a su gérer son portefeuille, le Brésilien n’avait donc pas besoin d’une grosse fiche de paye, surtout que les primes, sont en revanche celles prévues pour les joueurs de l’effectif, et peuvent permettre de faire gonfler très rapidement ce chiffre de 13.000 euros en cas de victoires, de qualifications dans les Coupes ou de titres en fin de saison. En tout cas, il s’agit d’un salaire que le FC Barcelone peut payer sans problème. Et nul doute que les Socios auraient rêvé de voir Lionel Messi faire le même effort pour continuer son aventure au Barça.