Barça : Comment Dembélé veut se mettre Messi dans la poche

Dans : Liga, Foot Europeen.

Arrivé l’été dernier au FC Barcelone, Ousmane Dembélé est loin d’avoir terminé sa période d’adaptation.

Ralenti par deux blessures à la cuisse gauche, l’ailier français doit maintenant retrouver son meilleur niveau et adopter la philosophie si particulière du Barça. Autant dire que cela pourrait prendre des semaines. Pas de quoi affecter l’ancien joueur du Borussia Dortmund, satisfait de son intégration dans le groupe blaugrana.

« Tout s'est bien passé, a raconté Dembélé à Onze Mondial. Mes premiers matchs m'ont servi pour m'adapter. Après il y a eu la blessure mais je l'ai bien prise. Je me suis dit que c'était mieux qu'elle arrive maintenant plutôt qu'en deuxième partie de saison. Je suis resté serein. Sinon au niveau du groupe, on s'entend bien, on rigole tous ensemble. En plus, il faut beau. On est bien ici. »

Dembélé se rapproche de Messi

Mais pour convaincre le vestiaire, l’international tricolore le sait, il faudra surtout séduire le patron Lionel Messi et son complice en attaque Luis Suarez. Une mission déjà bien entamée en ce qui concerne l’Uruguayen. « Avec Luis, on se chamaille beaucoup. Avec Messi, pas encore, a confié le joueur formé à Rennes. Je me suis donné les moyens d'arriver où j'ai toujours su que j'allais jouer avec Messi un jour. » En effet, Dembélé était parti au clash contre Dortmund, ce qu’il ne regrette absolument pas.