Ballon d'Or : Benzema 17e, Dhorasoo aurait voulu le voir avec la France

Karim Benzema figure une fois de plus dans le classement du Ballon d'Or, KB9 étant cette fois à la 17e position, malgré les difficultés du Real Madrid et son absence lors du Mondial en Russie. Evoquant le cas de l'attaquant français des Merengue, Vikash Dhorasoo n'a pas masqué son regret de ne plus voir Karim Benzema sous le maillot de l'équipe de France, ce qui lui aurait évidemment permis de se placer encore plus haut dans la hiérarchie du football mondial.

« Karim Benzema, sans l’équipe de France, sans la Coupe du monde, il se retrouve de nouveau là, c'est fort quand même. A titre personnel, je trouve que c’est largement mérité, j’adore ce joueur. A un moment, il a pris le relais de Cristiano Ronaldo au Real Madrid quand ce dernier ne marquait plus. Ce qui est dommage c’est que j’aurais aimé le voir en équipe de France et donc encore plus haut dans ce classement du Ballon d’Or », a reconnu l'ancien joueur sur le plateau de la chaîne L'Equipe.