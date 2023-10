Ballon d'Or à Paris ‍: Madrid a peur et menace de ne pas venir

Dans : Liga.

Le 30 octobre prochain, Karim Benzema connaitra son successeur au palmarès du Ballon d'Or. Le Real Madrid n'enverra aucun représentant en France vu le contexte actuel.

Karim Benzema n'est plus qu'à quelques jours de devoir laisser son nom au palmarès du Ballon d'Or. Le Français devrait lâcher son trophée à Leo Messi, annoncé comme grand favori pour son huitième sacre dans la compétition. La remise du Ballon d'Or est toujours un moment unique et à part pour le monde du football. Outre le Ballon d'Or, d'autres récompenses sont aussi données. Pour l'occasion, Jude Bellingham et Vinicius Jr seront présents. De quoi inquiéter leur club, le Real Madrid, qui n'enverra pourtant aucun représentant à Paris pour l'occasion en raison du climat actuel en France.

Le Real Madrid ne veut prendre aucun risque pour sa sécurité

Selon les informations de la Cadena Ser, la direction merengue est très inquiète concernant le contexte actuel en France, alors que l'alerte attentat a été mise à son plus haut rang. Ces dernières heures, énormément d'évacuations ont d'ailleurs eu lieu après des alertes à la bombe. Une situation et un climat que veulent éviter les dirigeants du Real Madrid, qui regarderont la remise du Ballon d'Or de loin en espérant aussi que tout se passe pour le mieux. Pas la meilleure image en tout cas pour la France, alors que le pays devra accueillir les Jeux Olympiques à l'été 2024. Des annonces pourraient tomber d'ici-là pour rassurer au niveau de la sécurité. A noter que si Leo Messi fait figure de grand favori pour remporter l'édition 2023 du Ballon d'Or, il devrait être accompagné sur le podium d'Erling Haaland et de Kylian Mbappé. Encore un peu de patience pour savoir tout ça.