Antoine Griezmann testé positif au Covid-19

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Les cas de Covid-19 se multiplient dans tous les clubs européens. L’Atlético de Madrid n’y a pas échappé et Antoine Griezmann est touché.

Le variant Omicron est extrêmement contagieux et les clubs de football européen sont en train de s’en apercevoir. Toutes les heures, des stars du foot mondial sont diagnostiquées positives au Covid-19. Ce jeudi matin, l’Atlético de Madrid a par exemple annoncé que l’international français Antoine Griezmann avait été testé positif au Covid, comme trois de ses coéquipiers : Koke, Herrera et Joao Felix. Ils sont forfaits pour le match de l’Atlético contre le Rayo Vallecano dimanche. Également en Liga, les cas se multiplient au Barça, qui commence à devenir un sérieux cluster. Coutinho, Dest et Abde ont été testés positifs, quelques jours seulement après Dembélé, Umtiti, Gavi, Jordi Alba, Lenglet, Dani Alves et Balde.