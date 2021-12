Ancelotti gifle Zidane, Madrid impitoyable

Dans : Liga.

Par Baptiste Mulatier

Le Real Madrid a survolé ce début de saison que ce soit en Liga en ou en Ligue des champions. En Espagne, les comparaisons entre Carlo Ancelotti et Zinédine Zidane fleurissent, le Français n’est pas épargné.

Le Real Madrid est une équipe difficile à cerner en ce début de saison. Sans être flamboyante dans le jeu, elle enchaîne les victoires et réalise un début de saison parfait. En Liga, les Merengue ont gagné leurs sept derniers matchs, dont le dernier en date dimanche soir contre l’Atlético de Madrid (2-0). Ils sont premiers avec huit points d’avance sur le deuxième, le FC Séville. En Ligue des champions, le Real Madrid a aussi fait correctement le travail en terminant premier de son groupe, devant l’Inter. Carlo Ancelotti a fait du Real une équipe capable de gagner un titre cette saison, ce que Zinédine Zidane n’a pas réussi à réaliser la saison dernière. Du côté de l’Espagne, certains observateurs demandent presque pardon à Ancelotti d’avoir douté de lui au moment de son retour. Et dans le même temps, ils ne font pas de cadeaux à Zidane.

« La gifle d'Ancelotti à Zidane avec le même Real Madrid »

Fichajes.net écrit un papier à charge contre Zinédine Zidane, intitulé « La gifle d'Ancelotti à Zidane avec le même Real Madrid ». Le média espagnol argumente en expliquant que l’effectif du club de la capitale est presque le même que celui de la saison dernière. David Alaba et Eduardo Camavinga sont arrivés, mais Sergio Ramos et Raphaël Varane sont partis. Carlo Ancelotti a rendu le Real Madrid plus compétitif, enthousiasmant et surtout efficace. Il tire le meilleur de Vinicius Junior, mais aussi d’Eder Militao. L’entraîneur italien a donné les clefs du camion (et du jeu) aux trois indéboulonnables du milieu, Casemiro, Modric et Kroos. Tout va pour le mieux du côté du Bernabeu, et l’auteur de l’article, Miguel Angel de Miguel Casas, ne regrette vraiment pas Zinédine Zidane : « Qui est Zidane ? », écrit même le journaliste. Madrid est sans pitié.