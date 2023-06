Adieu le PSG, Gundogan signe au Barça

Ilkay Gundogan fait partie des grands joueurs qui sont en fin de contrat. L'international allemand ne manque pas de propositions pour la suite de sa carrière.

Le marché des joueurs en fin de contrat sera énorme cet été lors du mercato. Parmi les joueurs qui peuvent négocier avec le club de leur choix : Ilkay Gundogan. Le milieu de terrain de Manchester City, qui sort d'un magnifique triplé avec le club anglais, n'est pas contre un départ de Premier League. L'ancien de Dortmund se sait courtisé et souhaite écouter toutes les offres. Manchester City veut le garder en prolongeant son contrat, mais un nouveau contrat, le PSG, l'Arabie saoudite et le Barça lui en proposent un. Et selon Relevo, Gundogan a fait son choix, une information confirmée par Fabrizio Romano.

En effet, le média indique ces dernières heures que sauf retournement de situation, Ilkay Gundogan va signer au Barça. Il s’apprête à passer sa visite médicale et va signer un contrat de 2 ans plus un an en option. Assurément un énorme coup réalisé par le FC Barcelone, en difficulté économique et donc très présent sur le marché des joueurs en fin de contrat. Jouer au Barça était un rêve pour Gundogan, qui voulait avant avoir des garanties sur l'homologation de son contrat en Liga.

Ilkay Gündogan to Barcelona, here we go! Final approval arrived on club side to register him as new signing, green light from the player. It’s done deal, signed few minutes ago. 🚨🔵🔴 #FCB



Gündogan has agreed a two year deal valid until June 2025 with option for further year. pic.twitter.com/Gr467hNBms