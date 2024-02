A la ramasse, Koundé facilite le sacrifice du Barça

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

A l’image du FC Barcelone, Jules Koundé vit une saison compliquée. Le défenseur central, de nouveau utilisé à droite de manière régulière, enchaîne les performances décevantes. Il n’est pas étonnant de voir le nom du Français apparaître parmi les joueurs à sacrifier l’été prochain.

Jules Koundé n’est pas du genre à se plaindre dans les médias. Pourtant, on peut penser que le Français a des choses à dire. Le défenseur central du FC Barcelone avait envisagé un départ l’été dernier à cause de son utilisation. Lors du précédent exercice, l’entraîneur Xavi l’alignait régulièrement au poste de latéral droit où ses limites offensives sautent aux yeux. Dans une discussion en privé, le technicien avait finalement convaincu Jules Koundé de rester en lui promettant un retour dans l’axe.

L’arrivée de Koundé avec style 😎 pic.twitter.com/Kt7KjoP6xk — FR Barça 🇫🇷 (@FRBarca_) January 27, 2024

L’engagement a effectivement été tenu en début de saison. Mais depuis quelques semaines, Xavi recommence à placer l’ancien joueur du FC Séville sur le côté droit en fonction des joueurs disponibles ou de l’adversaire. Et c’est peut-être la raison pour laquelle Jules Koundé enchaîne les contre-performances. Cela n’a pas échappé à la presse locale, à commencer par le quotidien Sport qui parlait récemment d’un joueur en perte de confiance, sur le déclin, et même en plein mal-être.

Le Barça s'interroge sur Koundé

Le staff de Xavi et la direction commenceraient à s’inquiéter pour l’international tricolore, loin du niveau affiché pour sa première année au Barça. « Les fans du Barça et les observateurs sont aujourd'hui déçus par Koundé, a commenté Adrian Garcia, journaliste pour Eurosport Espagne. Ses erreurs contre le Real Madrid en finale de la Supercoupe sont les problèmes les plus évidents. Il semble être le coupable de tous les soucis défensifs du FCB. »

« Xavi a essayé de l'utiliser comme arrière droit et défenseur central, personne ne sait quelle est sa position idéale, a poursuivi le spécialiste. Ses performances et son manque de confiance sont de vrais problèmes pour le Barça en ce moment. » Qu’il s’agisse d’un problème de poste, d’enchaînement des matchs ou tout simplement de dynamique collective, Jules Koundé déçoit. A tel point que le Barça, qui devra sacrifier un joueur important cet été pour des raisons financières, pense logiquement au joueur formé à Bordeaux, recruté pour 50 millions d’euros en 2022.