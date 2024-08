48 ME en jeu, le Real met Laporte au défi

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Un an après son départ pour l’Arabie Saoudite, Aymeric Laporte souhaite déjà revenir en Europe. Le défenseur central d’Al-Nassr intéresse le Real Madrid. Mais la Maison Blanche, opposée à l’idée de payer son transfert, attend que le Franco-Espagnol se libère de son juteux contrat. Une mission particulièrement complexe et mal embarquée.

Le Real Madrid ne connaît pas souvent ce genre d’échec. Longtemps confiant sur le dossier Leny Yoro, le champion d’Espagne a vu sa cible filer à Manchester United. Les Merengue avaient initialement les faveurs de l’ancien Lillois mais leur stratégie d’attente n’a pas payé. Les voilà maintenant contraints de se rabattre sur une alternative au profil bien différent. Au lieu de la jeunesse du Bleuet, le Real Madrid veut maintenant miser sur l’expérience d’Aymeric Laporte.

L’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti a en effet validé la possible signature du défenseur central d’Al-Nassr. Sauf que la Maison Blanche, opposée à l’idée d’investir sur un joueur de 30 ans, refuse de débourser un centime sur le transfert du Franco-Espagnol, confirme le quotidien As. Le club dirigé par Florentino Pérez attend qu’Aymeric Laporte parvienne à un accord avec ses dirigeants pour rompre son contrat. On parle d’un bail jusqu’en 2026 qui lui permet de toucher 24 millions d’euros par an.

Laporte ne forcera pas son départ

Son agent tente donc de s’entendre avec Al-Nassr concernant les 48 millions d’euros qu’il reste à verser à l’international espagnol, attiré par un retour en Europe, qui plus est au Real Madrid. Mais l’autre problème pour le cador de Liga, c’est que la formation de Saudi Pro League ferme la porte au départ de son défenseur central recruté pour 27 millions d’euros l’été dernier. Autant dire qu’Aymeric Laporte se situe loin de la capitale espagnole à l’heure actuelle, lui qui écarte l’hypothèse d’un clash avec ses supérieurs. La balle est pourtant dans son camp.