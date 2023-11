10 millions en janvier, le Real trouve enfin le successeur de Benzema

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Orphelin de Karim Benzema, le Real Madrid s'en sort pour le moment assez bien. Mais il est impensable d'imaginer le club madrilène sur le long terme sans un vrai attaquant de pointe. Florentino Pérez a ainsi trouvé le successeur de KB9, pour seulement 10 millions d'euros.

Cet été, le Real Madrid n'est pas parvenu à faire signer, ni Kylian Mbappé, ni Harry Kane. C'est Joselu qui a fait son retour dans le club de la Maison Blanche. L'attaquant espagnol est un bon joueur mais probablement pas assez tranchant pour la Ligue des Champions. C'est pourquoi Florentino Pérez recherche un profil plus expérimenté. Selon les renseignements de Fichajes, ce fameux buteur qui est censé remplacer l'illustre Karim Benzema a été trouvé, il s'agit de Mehdi Taremi. L'attaquant évolue au FC Porto depuis 2020 et s'est imposé comme l'un des joueurs les plus efficaces à son poste dans le championnat portugais, dont il a d'ailleurs terminé meilleur buteur la saison dernière avec 22 réalisations au compteur.

10 millions pour suppléer KB9, le braquage du Real

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mehdi Taremi (@mehditaremiofficial9)

Si Taremi est un joueur confirmé, dans la fleur de l'âge, c'est aussi une piste intéressante pour le Real Madrid car un deal pourrait se finaliser autour de seulement 10 millions d'euros. L'Iranien est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec Porto et risque de quitter le club libre. Les Dragons viennent d'ailleurs de recruter la pépite Fran Navarro pour pallier un probable départ de Taremi. Le recrutement de l'international avec la Team melli (72 sélections) est probablement temporaire car il ne fait aucun doute que le Real Madrid va retenter de séduire Kylian Mbappé ou un autre avant-centre de classe mondiale lors du prochain mercato estival. Mais pour la seconde moitié de la saison, qui est la plus importante chez les Merengues, la direction fait plus confiance à l'ancien de Rio Ave, qu'à Joselu. De plus, le positionnement plus haut sur le terrain de Jude Bellingham déséquilibre parfois le milieu de terrain. La priorité est donc de recruter rapidement un buteur, qui semble se prénommer Mehdi Taremi.