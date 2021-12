Encore battue par la France, la Belgique a toujours le seum

Dans : Foot Europeen.

Par Claude Dautel

Depuis sa défaite lors du Mondial 2018, la Belgique veut se venger de la France. Mais en Ligue des Nations, une nouvelle fois, les Diables Rouges sont tombés.

C’est peu dire qu’en Belgique on commence à en avoir sérieusement marre de l’équipe de France version Didier Deschamps. Car même si l’équipe nationale belge a fini l’année 2021 à la place e numéro 1 au classement mondial établi par la FIFA, elle a encore cédé face aux Bleus. C’est cette fois lors de la Ligue des Nations que les joueurs de Roberto Martinez ont été renversés par Kylian Mbappé et ses coéquipiers après avoir pourtant mené 2 à 0. Pour le sélectionneur de la Belgique, cette défaite face à ce qui est devenu l’ennemi juré des Diables Rouges passe encore très mal, les séquelles du Mondial 2018 n’ayant clairement pas été oubliées. Pour le coach de la Belgique, il est clair que ses joueurs doivent trouver la solution afin de ne pas souffrir d’un syndrome tricolore à l’heure où les deux formations pourraient se retrouver l’hiver prochain lors du Mondial au Qatar.

La Belgique n'en peut plus de la France

Interrogé par la chaîne sportive Eleven, Roberto Martinez a reconnu qu’il avait toujours du mal à digérer cette défaite 3-2 face à la France. « On était très bons. Notre première période était de très grande qualité. Mais après on n’a pas joué pour gagner, nous avons surtout joué pour ne pas perdre. Et ça change vraiment tout. On n'est pas une équipe qui sait comment ne pas perdre (...) Après l'élimination face à l'Italie lors de l’Euro, j'étais vraiment déçu pour mes joueurs. J'ai eu du mal à l'accepter. En Ligue des nations, c'était différent, c'était plus de la colère. Nous avons donné ce match. Mais maintenant, on a des objectifs clairs. On a 12 mois pour corriger notre deuxième période. Notre première période était très bonne. L'interaction, la coopération, les responsabilités sur le terrain et les deux beaux buts dans le jeu. Ça nous met encore plus en colère. On a le sentiment de ne pas avoir été battus par notre adversaire. C'est nous qui avons perdu le match. On s'est vraiment senti responsable. Mais au moins ça nous donne la direction à suivre pour les prochains mois », a confié le sélectionneur national belge, conscient que son équipe doit corriger cela.