Cristiano Ronaldo s'enflamme pour ce buteur, il veut rejouer avec lui

Ces dernières heures, un joueur de MLS est de retour au cœur de l’actualité européenne : Wayne Rooney.

Et pour cause, l’international anglais va faire son grand retour en sélection, pour un match amical face aux Etats-Unis, le 15 novembre prochain. Un jubilé pour l’ex-attaquant de Manchester United, qui fêtera à cette occasion sa 120e sélection. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le buteur de DC United a fait l’unanimité, partout où il est passé, et cela durant toute sa carrière. Interrogé par la société Golhanger, qui produit un film sur Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo n’a pas mâché ses mots pour couvrir d’éloges son ancien partenaire à Old Trafford.

« C’est un gars fantastique, comme vous aimez dire en Angleterre. Je l’appelle toujours entre amis le pitbull. Je me souviens que quand il perdait le ballon, il était tellement puissant. Un joueur costaud, sa technique de frappe était incroyable et il a marqué énormément de buts. Il me manque. L’avenir, personne ne sait de quoi il sera fait mais j’aimerais rejouer avec lui. Peut-être qu’on jouera à nouveau ensemble un jour » a confié Cristiano Ronaldo. Reste à savoir si un jour, ils évolueront de nouveau dans la même équipe. En tout cas, l’invitation est lancée…