Cristiano Ronaldo reçoit une leçon d'humilité par un Ballon d'Or

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Vainqueur du Ballon d’Or 2024, Rodri ne s’attire pas que des louanges. Le milieu de terrain espagnol a réagi aux récentes critiques de Cristiano Ronaldo, lequel trouvait son sacre « injuste ».

Entre vainqueurs du Ballon d’Or, on ne se comprend pas toujours forcément. En octobre dernier, France Football décerne le Graal des récompenses individuelles à Rodri pour sa saison exceptionnelle réalisée autant avec Manchester City qu’avec l’Espagne. Un sacre qui provoque alors un séisme dans le gratin du football européen. La deuxième place de Vinicius contrarie le Real Madrid et bon nombre d’observateurs qui le pensaient comme lauréat idéal. Plusieurs mois plus tard, la pilule a du mal à passer pour Cristiano Ronaldo, légende particulièrement loquace des Merengue. Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or n’a pas hésité à dire que la victoire de Rodri, bien que méritée, était injuste face aux accomplissements de Vinicius. Dans un entretien avec la presse espagnol, le Ballon d'Or 2024 dénonce l'hypocrisie du meilleur joueur de l'histoire du Real.

« Les propos de Cristiano Ronaldo ? C’est vraiment une surprise »

Papy en préretraite, Cristiano Ronaldo se fait remettre à sa place https://t.co/wp5B8VEXp4 — Foot01.com (@Foot01_com) December 28, 2024

« C’est vraiment une surprise, car il sait mieux que quiconque comment fonctionne ce prix et surtout comment le gagnant est choisi. Cette année, les journalistes qui ont voté ont estimé que je devais le gagner. Ce sont probablement ces mêmes journalistes qui, à un moment donné, ont voté pour sa victoire, et j'imagine qu'à ce moment-là il était d'accord », a affirmé Rodri dans une interview accordée au quotidien sportif espagnol AS. Le milieu de terrain espagnol ne comprend pas comment Cristiano Ronaldo peut tenir de tels propos à l’égard de sa victoire et ainsi remettre en cause son titre sur la saison passée.

En attendant, le milieu de terrain espagnol, toujours en convalescence après une grave blessure, savoure. « Peut-être que je n’en avais pas conscience lorsque j’ai gagné, mais cela a changé ma vie », conclut-il à propos de sa victoire.