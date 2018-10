Cristiano Ronaldo meilleur que Lionel Messi ? Batigol dit non

Dans : Foot Europeen.

Actuellement blessé, Lionel Messi n'a pas participé au triomphe du FC Barcelone dimanche contre le Real Madrid, tandis que dans le même moment Cristiano Ronaldo marquait le doublé de la victoire de la Juventus à Empoli. De quoi remettre sur le devant de la scène le fameux duel à distance entre la star argentine du Barça et CR7. Interrogé sur ce sujet par Domenica Sportiva, Gabriel Batitusta, qui évidemment n'est pas tout à fait neutre, a choisi son camp et explique pourquoi il voit en Lionel Messi le footballeur le plus doué de la planète.

« Cristiano Ronaldo ? Pour ce que je vois, c'est un véritable leader, mais plus dans l'environnement que dans le jeu. Contrairement à Lionel Messi, qui lui est un leader sur le terrain. C’est même le meilleur du monde. La Juventus peut gagner la Ligue des champions même sans Cristiano Ronaldo, car c'est l'une des équipes les plus solides en Europe », a lancé Batigol, qui pour mémoire est le deuxième meilleur buteur de l'équipe d'Argentine derrière un certain Lionel Messi. Des propos qui n'empêcheront probablement pas Cristiano Ronaldo de dormir, la star portugaise de la Juventus étant habituée à ce genre de critiques.