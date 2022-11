Cristiano Ronaldo et le geste polémique, le Portugal en feu !

Dans : Foot Europeen.

La bombe lâchée par Cristiano Ronaldo sur Manchester United a déjà des sérieuses conséquences dans la sélection du Portugal, où l'accueil a été glacial. Ça promet pour le Mondial.

Dans chaque sélection, les scènes de retrouvailles entre les joueurs à une semaine de la Coupe du monde ont permis de retrouver le sourire. Pas pour longtemps puisque la compétition va reprendre ses droits très rapidement. L’heure est donc à la formation des équipes, le tout sans match de préparation. Mais les images positives se multiplient, l’idée est de conserver le moral au plus haut dans cette Coupe du monde placée au coeur de la saison, alors que les joueurs ont surtout tenté d’éviter les pépins physiques. Au Portugal, l’ambiance est beaucoup plus glaciale et pourrait même peser sur le champion d’Europe 2016, depuis que certaines images ont fait le tour du monde.

Cristiano Ronaldo y el i̶n̶c̶ó̶m̶o̶d̶o̶ saludo con Bruno Fernanes. 👀



Vía Seleção Portuguesa pic.twitter.com/q1V5oZg2OO — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) November 15, 2022

En effet, au lendemain de son interview dévastatrice avec Piers Morgan où il a tout simplement torpillé Manchester United, ses dirigeants, ses entraineurs et son recrutement, Cristiano Ronaldo avait annoncé qu’il tournait la page de son club pour se concentrer avec un grand bonheur à la sélection portugaise. Mais il y a retrouvé son compatriote Bruno Fernandes, qui est également son coéquipier à Manchester United. Et la scène diffusée en direct à la télévision a fait un boucan énorme, puisque le milieu de MU a eu du mal à serrer la main de la légende de tout un pays, afin de lui glisser quelques mots qui ont visiblement laissé sans voix CR7. Ce dernier a regardé son coéquipier avec un grand étonnement, et le langage corporel ne laisse guère de doute sur l’incompréhension qui règne entre les deux hommes.

Cristiano Ronaldo ramène ses problèmes au Portugal

Les journalistes portugais qui suivent leur sélection ont pour certains tenté de désamorcer la bombe, assurant qu’il s’agissait d’une simple discussion et que l’ambiance entre deux des stars du pays lusitanien était au beau fixe. Mais pour beaucoup, le mal est fait. « C’est le problème avec le timing de l’interview de Cristiano Ronaldo. Cela met de la distance entre lui et Manchester United, mais cela ramène l’entière saga qui est toujours en cours, au Qatar. Ronaldo va être interrogé là dessus, Bruno va être interrogé là dessus, tout le monde va se voir poser la question », a souligné le journaliste de CBS Ben Jacobs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Surtout que Manchester United ne s’interdit pas de prendre une décision radical dans les jours qui viennent, le fait de se lâcher dans cette interview sur ses dirigeants et l’ensemble du club au moment de partir pour un mois ayant été vu comme un énorme coup bas. Sa déclaration où il a assure qu'il n'a pas senti que ses dirigeants l'ont cru quand il a annoncé que ses enfants étaient malades a notamment fait des dégâts. En attendant, c’est le Portugal et Cristiano Ronaldo, pour ce qui est très probablement sa dernière Coupe du monde, qui vont devoir gérer cette situation compliquée pendant les prochaines semaines.