Cristiano Ronaldo envoyé à la retraite, c'est violent

Dans : Foot Europeen.

Par Corentin Facy

Remplaçant depuis le début de la saison à Manchester United, Cristiano Ronaldo a enchainé deux titularisations avec le Portugal.

Titulaire aux côtés de Bernardo Silva et de Diogo Jota sur le front de l’attaque portugaise face à la République Tchèque puis contre l’Espagne, la star de Manchester United a retrouvé du temps de jeu. Cristiano Ronaldo n’a en revanche pas fait le plein de confiance après les deux matchs du Portugal. Et pour cause, l’ancien buteur du Real Madrid n’a pas marqué et au-delà de son manque d’efficacité, il a globalement assez peu pesé lors des deux matchs du Portugal. Et s’il était tout simplement temps de dire stop et de mettre fin à une immense carrière pour Cristiano Ronaldo ? C’est le conseil livré par Antonio Cassano au meilleur buteur de l’histoire du football portugais. Interrogé par la Cabine Desportiva, l’ancien attaquant de la sélection italienne a vivement conseillé à CR7 de raccrocher les crampons.

Cristiano Ronaldo ne fait plus l'unanimité au Portugal

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

« Il a tout gagné, il a été un phénomène. Arrête ! Tu dois t’arrêter ou tu ne feras que te heurter au banc de touche » a lancé Antonio Cassano, sans prendre de pincettes à l’égard de Cristiano Ronaldo, qu’il ne croit plus capable d’être un titulaire à Manchester United. Et s’il conserve pour le moment son statut avec la sélection portugaise, cela pourrait bien ne pas durer non plus, car la concurrence est rude en attaque. Et pour preuve, face à l’Espagne mardi soir, Joao Felix et Rafael Leao étaient sur le banc des remplaçants, eux qui sont en grande forme, respectivement avec l’Atlético de Madrid et l’AC Milan. La presse portugaise n’est plus non plus acquise à la cause de Cristiano Ronaldo. Après la défaite frustrante contre l’Espagne, A Bola titrait « Moins de Ronaldo, plus de Portugal » tandis que 57 % des internautes du site portugais étaient favorable à ce que CR7 soit remplaçant avec la sélection. Le vent a tourné pour CR7 et il va devoir être très solide pour inverser la tendance…