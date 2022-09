OL : Laurent Blanc et Cristiano Ronaldo, double dinguerie à Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La pression est totale sur les épaules de Peter Bosz à l’OL après les trois défaites consécutives contre Lorient, Monaco et le PSG.

En cas de nouvelle défaite sur la pelouse de Lens dimanche soir, Peter Bosz se retrouverait en grand danger à l’Olympique Lyonnais. En effet, Jean-Michel Aulas est souvent patient lorsqu’il s’agit de donner du temps à ses entraîneurs, mais Peter Bosz commence à avoir épuisé tout le crédit que lui a offert le patron de l’OL. En cas de départ de l’entraîneur néerlandais, un nom revient avec de plus en plus d’insistance : celui de Laurent Blanc. Selon les informations du Quotidien du Sport, l’ex-entraîneur des Girondins de Bordeaux et du Paris Saint-Germain est d’ailleurs en discussions avec Jean-Michel Aulas depuis plusieurs jours. Les contacts entre le président de l’OL et Laurent Blanc se sont même accélérées durant la trêve internationale, la preuve s’il en fallait une que Peter Bosz est sur la sellette comme rarement.

Aulas en contacts très avancés avec Laurent Blanc ?

Le média dévoile que si cela ne dépendait que de Jean-Michel Aulas, Laurent Blanc serait déjà l’entraîneur de l’OL. En effet, le président rhodanien apprécie beaucoup l’ex-sélectionneur de l’Equipe de France. Les deux hommes ont déjà échangé au sujet du mercato hivernal avec une bombe à prendre avec des pincettes : Laurent Blanc aimerait débarquer à Lyon avec un certain… Cristiano Ronaldo dans ses valises. En fin de contrat avec Manchester United à la fin de la saison, l’international portugais ne sera pas retenu par les Red Devils en cas de proposition lors du mercato hivernal, une opportunité que Lyon pourrait être tenté de saisir. Au-delà de CR7, Laurent Blanc voit grand pour l’OL dans le cas où il débarquerait sur les bords du Rhône puisqu’il verrait également d’un bon œil les arrivées de Presnel Kimpembe (PSG) et de Youssouf Fofana (Monaco), rien que ça. Autant dire que Laurent Blanc voit très grand pour Lyon à l’avenir, visiblement convaincu que les moyens mis à disposition par John Textor vont permettre au club lyonnais de faire des folies sur le marché des transferts.