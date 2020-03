Cristiano Ronaldo avale un Big Mac avant un match, il a une excuse

Dans : Foot Europeen.

Toujours au top de sa forme du haut de ses 35 ans à la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo est un véritable modèle de professionnalisme.

Néanmoins, il est déjà arrivé au Portugais de manger au McDo avant un match de football professionnel, ce qui n’est pas vraiment recommandé, à l’époque où il évoluait à Manchester United. Dans une interview accordée au Times, c’est son ancien coéquipier chez les Red Devils, Wayne Rooney, qui a vendu la mèche. Toutefois, le Portugais avait une bonne excuse pour manger un hamburger à quelques heures d’un match de Premier League…

« Avec Cristiano, quand je suis arrivé à United pour la première fois, nous allions à des matchs et nous nous entraînions ensemble. Je me souviens de la veille d'un match. Il a voulu qu'on passe chez McDonald's parce qu'il voulait un Big Mac » a déclaré Rooney dans une interview au Times, avant de poursuivre. « Il essayait de prendre du poids parce qu'il était si maigre. Je conduisais la voiture, je devais passer par le drive pour lui prendre un Big Mac ».

Wayne Rooney a profité d’être interrogé par l’un des plus grands médias britanniques pour exprimer sa colère sur un sujet beaucoup moins léger, à savoir la gestion de la fédération anglaise du coronavirus. « Le reste du sport comme le tennis, la Formule 1, le rugby, le golf ou encore le football dans d'autres pays fermaient leurs portes. On nous disait à nous de continuer Jusque-là, on avait l'impression que les footballeurs en Angleterre étaient traités comme des cobayes. Le foot doit passer en second plan, c'est juste du sport » a indiqué la légende du foot anglais, reprochant notamment aux instances d’avoir attendu le test positif de Mikel Arteta au Covid-19 pour suspendre la journée de Premier League…