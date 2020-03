Ang : La Premier League stoppée, Liverpool champion ?

Dans : Premier League.

Comme la Ligue 1, la Premier League est actuellement interrompue à cause du coronavirus. Et se demande quelles décisions prendre si la saison ne reprend pas.

Alors que la Ligue de Football Professionnel a bon espoir de reprendre la saison suspendue depuis vendredi, la Premier League se montre beaucoup moins optimiste. Et pour cause, des spécialistes consultés par la presse locale affirme que le pic de l’épidémie est encore loin. Ce qui implique qu’une reprise ne serait pas envisageable avant plusieurs mois. C’est pourquoi, à l’image du président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas en France, le championnat anglais s’interroge sur les décisions à prendre en cas d’arrêt total de la saison. Etant donné que le règlement ne prévoit pas ce cas, ce sont les clubs qui décideront ensemble.

Et pour le moment, à en croire un dirigeant contacté par le Telegraph, et qui a souhaité garder l’anonymat, la majorité des formations sont d’accord pour accorder le titre de champion à Liverpool, qui n’a besoin que de deux victoires supplémentaires pour officialiser son premier sacre depuis 30 ans. De quoi rassurer le manager Jürgen Klopp et ses joueurs. Quant aux autres décisions, c’est évidemment le flou, notamment en ce qui concerne les relégations et promotions. Presque perdue face à toutes les hypothèses envisagées, la Premier League penserait même à jouer avec 22 équipes la saison prochaine, afin de ne pénaliser personne. Voilà qui annonce une sacrée pagaille dans le calendrier…