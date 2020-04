Covid-19 : Desailly a pitié de Liverpool, il milite pour une reprise

Dans : Foot Europeen.

Comme la plupart des instances en Europe, le consultant français Marcel Desailly souhaite que les championnats terminent leur saison lorsque les conditions sanitaires le permettront. Quitte à accepter des calendriers surchargés.

L’exemple des Pays-Bas risque de faire réfléchir les autres pays européens. Ce vendredi, le championnat néerlandais, qui ne pouvait plus organiser de rencontre avant le mois de septembre, a annoncé l’annulation de la saison en cours à cause de l’épidémie du coronavirus. L’Eredivisie sera-t-elle bientôt imitée par les principales Ligues ? Pour le moment, les instances européennes refusent d’en arriver là, notamment pour des raisons économiques. Un argument approuvé par Marcel Desailly, qui pense aussi au travail réalisé par certaines équipes depuis le début de l’exercice.

« Une fois l'épidémie passée, je souhaite, comme l'UEFA, que les championnats aillent au bout afin de valider les efforts des joueurs ayant disputé 25 à 30 rencontres cette saison. Quitte à ce que les joueurs disputent un match tous les trois jours, a conseillé l’ancien défenseur central de Chelsea au quotidien Le Parisien. Liverpool, par exemple, attend son titre de champion d'Angleterre depuis 30 ans et le mérite. Il y a en plus une véritable nécessité économique pour le monde du foot. On pourra redémarrer un peu plus tard les prochains championnats. Et pourquoi pas redécaler légèrement l'Euro. » Déjà reporté une première fois, l’Euro 2020 est prévu du 11 juin au 11 juillet 2021.