Carlo Ancelotti à Manchester United, ça se complique pour Pochettino

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Manchester United lorgne sur Mauricio Pochettino pour la saison prochaine, mais une légende du club, très écoutée, pousse pour une arrivée choc de Carlo Ancelotti.

L’été prochain s’annonce chaud sur le marché des transferts, et pas uniquement en raison de la valse des attaquants qui s’annonce. Bien souvent, ce sont les entraineurs qui jouent au jeu des chaises musicales en premier, et cela pourrait bien partir dans tous les sens à la fin de la saison. En effet, Carlo Ancelotti, que tout le monde voyait comme bien installé au Real Madrid, agace Florentino Pérez avec ses choix de jeu et les prestations non abouties, ou trop défensives. Il pourrait tout simplement prendre la porte en fin de saison, surtout en cas de fiasco face au PSG en Ligue des Champions.

Une décision qui aurait son importance, puisque The Times révèle ce jeudi que le Mister italien voit sa cote remonter en flèche du côté de Manchester United. Les Red Devils ont un poste libre à pourvoir pour la saison 2022-2023, et deux techniciens ont le profil parfait. Il s’agit de Mauricio Pochettino, qui pourrait aussi prendre la porte au PSG, et d’Erik Ten Hag. Mais derrière, le journal anglais révèle que l’option Ancelotti est étudiée sérieusement par Manchester United, qui verrait un technicien de la stature de l’ancien coach de Chelsea prendre les commandes de l’équipe.

Sir Alex Ferguson pousse pour Ancelotti

Précision de taille, Carlo Ancelotti possède un appui de poids en vue des futures décisions au sujet de l’entraineur, puisque c’est Sir Alex Ferguson en personne qui a suggéré son nom, estimant que l’Italien pouvait donner un visage plus apaisant dans un vestiaire de MU où cela parle un peu trop. A noter que le quotidien anglais évoque aussi un autre nom, avec le profil de Luis Enrique qui plait à certains dirigeants. Une lutte à quatre donc, ce qui pourrait compliquer cette porte de sortir que Mauricio Pochettino envisage si jamais la saison devait mal se terminer au Paris SG.