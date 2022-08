Benzema interpelle l'Europe entière

Dans : Foot Europeen.

Par Mehdi Lunay

Après une saison 2021-2022 exceptionnelle avec une Liga et la conquête de la Ligue des champions, le Real Madrid repart au travail mercredi soir. Les Madrilènes et leur attaquant vedette Karim Benzema défient Francfort avec encore une faim énorme de titres.

Après l'ère Zidane-Cristiano Ronaldo de 2016 à 2018 marquée par trois sacres européens de suite, le Real Madrid était en retrait sur la scène européenne. Orphelins notamment de leur star portugaise, les Merengues n'avaient pas les faveurs des pronostics lors de la précédente saison. C'était sans compter sur un fantastique Karim Benzema. Le Français a complétement marché sur l'Europe après une campagne de Ligue des champions de feu. Il a éliminé le PSG d'un triplé en huitièmes, puis Chelsea de la même manière en quarts avant de grandement participé aux succès sur Manchester City et Liverpool en finale.

Benzema veut encore faire mieux cette saison

Avec le titre de champion d'Espagne facilement gagné, la saison du Real Madrid et de Benzema a été remarquable. Suffisamment pour faire du Français, le favori au prochain ballon d'or qui sera remis en octobre prochain juste avant le mondial qatari. A 34 ans, l'ancien attaquant de l'OL a semblé au sommet de son art depuis plusieurs mois et il est difficile d'imaginer qu'il puisse faire encore mieux. Mais, lui pense le contraire alors que la saison madrilène débute mercredi et que le Real visera son premier titre avec la Supercoupe d'Europe face à l'Eintracht Francfort.

Karim Benzema looking like he's about to drop the song of the summer 🎤 pic.twitter.com/wH96jSr8wt — GOAL (@goal) August 9, 2022

« Je dis toujours que nous ne sommes plus très jeunes mais nous travaillons à tous les niveaux, sur et en-dehors du terrain. On veut garder un niveau élevé. L'effectif s'est amélioré par rapport à la saison dernière. C'était la meilleure saison de ma carrière car il y a eu les trophées. Là c'est un nouveau challenge et je veux faire mieux sur le terrain. Je suis préparé mentalement pour faire mieux », a t-il indiqué en conférence de presse d'avant-match à Helsinki, en Finlande. Que pourrait-il manquer à Benzema ? Peut-être de grandes performances en équipe nationale avec la coupe du monde en point de mire. Didier Deschamps, toute une équipe et tout un pays lui souhaiteront alors de réussir cet objectif.