Benfica Lisbonne : Jorge Jesus a démissionné

Dans : Foot Europeen.

Par Corentin Facy

A deux jours du Classico contre le FC Porto, Jorge Jesus a démissionné de son poste d’entraîneur du Benfica Lisbonne. Comme annoncé dès ce mardi matin par A Bola et Record, Jorge Jesus n’est plus l’entraîneur du Benfica Lisbonne. L’entraîneur le plus capé de l’histoire du club lisboète a démissionné et son départ vient d’être officialisé par le Benfica. Nélson Verissimo remplace Jorge Jesus, qui était sous contrat avec le SLB jusqu’en juin 2022.