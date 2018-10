Ballon d’Or : Pierre Ménès lâche un scoop et annonce le podium !

Dans : Foot Europeen, PSG, Liga.

La course au Ballon d’Or est lancée en cet automne, et les votants ont encore quelques jours pour élire le meilleur joueur de football sur l’année 2018.

Impossible de connaître déjà le résultat, puisque celui-ci sera dévoilé lors d’une cérémonie qui aura lieu début décembre. Toutefois, Pierre Ménès a fait sensation sur les réseaux sociaux en expliquant que, d’après ses informations et alors que les votes ne sont pas encore bouclés, le podium est déjà connu. On y retrouverait ainsi, selon le chroniqueur de Canal+, Antoine Griezmann en troisième position, Kylian Mbappé en seconde place, et Luka Modric en tête.

Le Croate surferait ainsi sur sa victoire en Ligue des Champions et sa très bonne Coupe du monde, en dépit de la victoire finale des Français. De plus, le joueur du Real Madrid n’est pas la forme de sa vie en ce début de saison, mais les accélérations de Griezmann et Mbappé n’auront visiblement pas suffi à inverser la tendance. Un classement qui reste toutefois à confirmer quand les votes seront tous comptabilisés, mais qui confirmerait toutefois le succès de Luka Modric lors du trophée The Best, mis en place par la FIFA.