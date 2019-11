Ballon d’Or : Lionel Messi ne le mérite pas, une légende a parlé

Dans : Foot Europeen.

Malgré les incroyables saisons de Van Dijk et Mané, Messi est pressenti pour récupérer le Ballon d'Or dans quelques jours à Paris.

Ces dernières années, en dépit de l’âge avançant, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo continuent d’affoler le monde du football avec leurs performances. S’ils sont toujours considérés comme les meilleurs joueurs au monde en activité, leurs résultats ne sont plus aussi ébouriffants qu’il y a quelques années. Luka Modric en a profité pour récupérer le Ballon d’Or en 2018, et la course est encore ouverte en 2019 avec notamment les performances des joueurs de Liverpool. Pourtant, les fuites dans la presse font état d’un nouveau succès pour Lionel Messi, le sixième au total, ce que Steven Gerrard ne digère pas.

« Van Dijk doit gagner à 100%. Je suis le fan numéro un de Messi, je l’aime en tant que joueur. Mais si on parle de consistance sur toute l’année, un joueur a remporté la Coupe d’Europe et n’a fait aucune erreur à chaque match. Cela veut dire qu’il mérite de gagner le Ballon d’Or », a expliqué l’entraineur des Glasgow Rangers, également ancien joueur de Liverpool, à propos de cet éternel débat, entre talent individuel et récompense collective, où les défenseurs sont très rarement mis en valeur. D’autant que le fait que plusieurs joueurs de Liverpool soient candidats à la victoire finale, avec Sadio Mané et Mohamed Salah, risque d’éparpiller les votes et d’avoir fait le jeu de Lionel Messi.