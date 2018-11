Ballon d’Or : Cristiano Ronaldo relancé pour le titre par un expert !

Dans : Foot Europeen, PSG.

Enorme en Ligue des Champions, décisif avec le Portugal en Coupe du monde malgré l’élimination précoce des champions d’Europe, Cristiano Ronaldo a récemment confié qu’il méritait de conserver le Ballon d’Or pour l’année 2018, selon lui. Tout le monde n’est pas de son avis, et les observateurs font de Kylian Mbappé et Luka Modric les deux grands favoris pour cette récompense suprême sur le plan individuel. Mais Luis Campos, talent reconnu parmi les recruteurs, ancien dénicheur de pépites à Monaco et désormais conseiller spécial du président à Lille, estime que le Ballon d’Or peut toujours être attribué à CR7.

« Je pense que le titre de champion du monde peut l’aider à être l’un des favoris. Comme je connais très bien Kylian Mbappé, je sais qu’il lui manque encore 20 ou 30 % de son énorme potentiel à explorer. Il est déjà parmi les trois meilleurs joueurs du monde. Kylian Mbappé va dominer le futur du football mondial. Cela va se jouer entre Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé », a confié le dirigeant portugais à RMC. Un avis qui diffère en tout cas, et démontre que, pour une fois, la course au Ballon d’Or est ouverte à plusieurs joueurs. Et la star de la Juventus a visiblement toujours ses partisans.