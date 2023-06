Moqué par les fans, Luis de la Fuente parle de racisme

Dans : Foot Europeen.

Par Eric Bethsy

Après sa victoire en finale de la Ligue des Nations contre la Croatie (0-0, 5-4 t.a.b.) dimanche dernier, l’Espagne a connu des incidents pendant les célébrations. Des supporters se sont moqués du sélectionneur Luis de la Fuente qui n’a pas du tout apprécié.

Tout ne s’est pas passé comme prévu pour l’Espagne. Euphoriques après le sacre en Ligue des Nations, les hommes de Luis de la Fuente souhaitaient partager leur joie avec les supporters espagnols. Mais parmi les fans, certains n’ont pas su mettre de côté la rivalité entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Le Blaugrana Gavi, souvent critiqué pour son comportement sur le terrain, a en effet été ciblé.

Gavi également visé

« Je laisse chacun penser et faire ce qu’il veut, a simplement réagi le milieu du Barça. Je suis tranquille. Je suis très calme et ma famille le sait. La vérité est qu’ils m’ont beaucoup soutenu et l’équipe aussi. Je leur en suis très reconnaissant. » Si le jeune Barcelonais a tenu à relativiser, son sélectionneur a quant à lui poussé un coup de gueule. Luis de la Fuente a entendu des supporters crier « chauve » pendant les festivités. Ce que le technicien n’a pas du tout apprécié.

FIFA President Gianni Infantino meets with Real Madrid's Vinicius Jr. as the Brazilian prepares to lead FIFA's new anti-racism player committee 🤝⚽ pic.twitter.com/ohiLvdxmiI — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 16, 2023

« Derrière tous les haut-parleurs, on n'entendait pas bien. Mais moi, ces choses me dérangent. La mauvaise éducation et le manque de respect me dérangent. Ce sont 20 énergumènes qui dérangeaient. Cela arrive toujours dans ces endroits, que certaines personnes dérangent et que le reste se taise. Il y avait une ambiance magique, mais cet incident est critiquable et dénonciable. Que se serait-il passé si quelqu'un avait crié "noir, noir, noir" ? Si je suis chauve, je suis chauve et j'en suis heureux. Il faut apprendre le respect aux gens », s’est agacé Luis de la Fuente, sachant que le racisme est actuellement un sujet sensible dans le foot espagnol.