Ballon d'Or : Cristiano Ronaldo ne va pas aimer cet énorme soupçon signé Zlatan

Dix ans plus tard, un autre joueur que Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi a remporté un Ballon d’Or puisque c’est Luka Modric qui a raflé la mise en 2018. Un sacre qui a provoqué bien des débats, l’entourage de CR7 ayant crié au scandale. Rarement adepte de la langue de bois, Zlatan Ibrahimovic a également réagi à la victoire du Croate… ou plutôt à la défaite de l’international portugais. En constatant que, bizarrement, l’année où Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid, il ne gagnait plus…

« Maintenant on sait que celui qui se disputait le Ballon d'Or avec Messi était Florentino Pérez, et non Cristiano Ronaldo » a balancé Zlatan Ibrahimovic, laissant clairement sous-entendre que le président du Real Madrid était largement à l’origine des Ballons d’Or précédemment remportés par Cristiano Ronaldo. Nul doute que l’ancien attaquant de Manchester United répondra au Suédois dans les prochaines semaines, le Portugais n’aimant pas vraiment que sa légitimité et son statut de meilleur joueur du monde soit remis en cause…