Ballon d'Or : Cristiano Ronaldo a perdu, son entourage crie au complot !

Cette année plus que jamais, le Ballon d’Or a divisé le monde du football. Si certains observateurs estiment que la victoire de Luka Modric est méritée, d’autres pensent que c’est un Français qui aurait dû être sacré. Au Portugal, on crie évidemment au scandale devant la défaite de Cristiano Ronaldo, l’attaquant de la Juventus Turin ayant terminé deuxième, très loin derrière son ancien partenaire du Real Madrid. Ami proche de CR7, Miguel Paiaxo a carrément dénoncé un complot anti-Cristiano Ronaldo pour expliquer la défaite de ce dernier.

« Ce qui s’est passé cette année est absolument incroyable, c’est un énorme manque de respect envers celui qui a encore tout fait pour être considéré comme le meilleur. Beaucoup diront que je tiens ces propos parce que je suis son ami. Mais non, ça va plus loin que cela, je suis honnête et je tiens juste compte des faits. Des faits qui parlent d’eux-mêmes. Même s’ils (les complotistes, ndlr) ne voulaient pas voir Cristiano gagner, ils ne peuvent pas enterrer les chiffres, et fermer les yeux au sujet de celui qui a été, une nouvelle fois, le meilleur footballeur de l’année » a écrit Miguel Paiaxo sur son compte Instagram. Des propos très forts, qui prouvent que dans l’entourage de CR7, on y croyait dur comme fer. Mais cette année, le Portugais n’a jamais véritablement été en position de l’emporter…